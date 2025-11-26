Silvia Salis se ne inventa un’altra per la sua sfida a Schlein | educazione sessuo-affettiva ai bambini dell’asilo

Una ventina di giorni fa, rivolse un appello alle parlamentari a fare fronte comune contro la violenza sulle donne. Ieri, in occasione della giornata dedicata al contrasto di questa piaga, il sindaco di Genova, Silvia Salis ha fatto un ulteriore passo nell’utilizzo del tema come strumento della sua cavalcata nazionale, presentando con grande enfasi un progetto sperimentale sull’ educazione sessuo-affettiva a scuola. Il progetto di Silvia Salis per l’educazione sessuo-affettiva negli asili. Il progetto si rivolge ai bambini dell’asilo, dunque dai 3 ai 6 anni, di quattro scuole, per un numero complessivo di 300 bimbi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Silvia Salis se ne inventa un’altra per la sua sfida a Schlein: educazione sessuo-affettiva ai bambini dell’asilo

Altri contenuti sullo stesso argomento

Se avevate qualche dubbio sulla bontà e l’urgenza dell’educazione sessuo-affettiva, basta aprire oggi “La Verità” di Maurizio Belpietro (e chi se no…?). Che oggi tuona contro la sindaca di Genova Silvia Salis e la sua sperimentazione dell’educazione sessuo- - facebook.com Vai su Facebook

#ottoemezzo Il rapporto di Silvia Salis con la stampa ed il confronto con quello di Giorgia Meloni: la risposta della sindaca di Genova Vai su X

Salis a casa Renzi schiva le tentazioni e ipoteca il futuro: “L’unione la forza del centrosinistra” - Tra addetti ai lavori, colleghi e non solo, c'è già chi lo chiama «Il doppio passo». Come scrive repubblica.it

Silvia Salis: «Ho perso 13 chili di muscoli da quando non faccio più il lancio del martello» - Alla Leopolda, Matteo Renzi ha detto che nelle prevedibili primarie di coalizione, che si terranno prima delle elezioni del 2027, Casa riformista ... Segnala ilmessaggero.it

Silvia Salis direzione Fratoianni e Bonelli. Prima della Leopolda si ferma da Avs. E si prende gli applausi - Perché la sindaca di Genova Silvia Salis, attesa nel pomeriggio alla kermesse renziana, ha deciso di fare una deviazione ancora più a Sud, direzione Roma. Secondo ilfoglio.it