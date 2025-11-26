Siena riparte dal Nobel Parisi | l’IA al centro del 785esimo anno accademico
SIENA – Un avvio solenne per l’Università di Siena. L’ateneo ha celebrato questa mattina l’apertura del suo 785esimo Anno Accademico. Una cerimonia impreziosita da un ospite d’eccezione: il professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica nel 2021. Alla presenza del rettore Roberto Di Pietra e del presidente della Regione Eugenio Giani, il fisico ha tenuto una lectio su uno dei temi più caldi del momento: l’ intelligenza artificiale. “È un privilegio essere qui, in una delle università più antiche d’Europa”, ha dichiarato Giani. Il governatore ha voluto sottolineare il legame profondo tra il Nobel e il territorio, ricordando il ruolo di Parisi nel consiglio di amministrazione della Fondazione Biotecnopolo di Siena. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
