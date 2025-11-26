Siena | fiducia e sotto col Seravezza La Serie C? Per puntarci serve altro

Tre punti in cinque partite, frutto di tre pareggi e due sconfitte. Eccolo il bilancio prettamente numerico del Siena nell’ultimo mese. Il pari di Ghiviborgo senza dubbio fortuito, in quanto ottenuto al 97’, quello in casa con il Prato probabilmente ‘stretto’ vista la buona prestazione e infine quello di domenica scorsa allo ‘Zecchini’, assolutamente nobile. Da fine ottobre ad ora la classifica è migliorata oggettivamente poco, ma d’altra parte i bianconeri si sono trovati ad affrontare le squadre più quotate del campionato, quelle che per intenderci puntano in alto. E la vecchia Robur punta in alto? Beh su questo abbiate pazienza ma ci torniamo tra un po’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

