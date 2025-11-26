Sicurezza stradale gli agenti della Polstrada docenti d' eccezione
Sensibilizzare le nuove generazioni sulla consapevolezza delle conseguenze legale ai comportamenti scorretti alla guida. Con questo obiettivo, nella settimana della giornata nazionale in ricordo delle vittime della strada (celebrata il 16 novembre) la Polizia di Stato, nello specifico la Polizia. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Sicurezza stradale - Due donne sono state investite da un camion nel pomeriggio di oggi, martedì 25 novembre, a Garbagnate Milanese. A causa del violento impatto una delle due donne, 74 anni, ha riportato un grave trauma a un arto inferiore - facebook.com Vai su Facebook
#ACI | #EuroNCAP | #Sicurezza Stradale 23 nuovi modelli esaminati SUV elettrici, coupé di lusso, crossover compatti e grandi vetture familiari. Ben 18 modelli hanno ottenuto una valutazione a cinque stelle Leggi i risultati buff.ly/J4wYTPx #Lucev Vai su X
Polstrada senza personale, l'allarme dei sindacati: tre agenti per le pattuglie - La Sezione di Latina ai minimi termini, la denuncia di Siulp, Sap e Fsp. Come scrive latinaoggi.eu
Polizia Stradale, mancano agenti: di notte una sola o zero pattuglie - E di dover quindi aver bisogno di una pattuglia della Polstrada per i rilievi e tutti i verbali del caso. Si legge su brescia.corriere.it
Più pattuglie e agenti nella Polstrada: presidio Silp Cgil a Cagliari - I sindacati della polizia stradale annunciano una mobilitazione per domani, sulle condizioni di lavoro e la sicurezza sulle strade. rainews.it scrive