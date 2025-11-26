Sicurezza stradale gli agenti della Polstrada docenti d' eccezione

Riminitoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sensibilizzare le nuove generazioni sulla consapevolezza delle conseguenze legale ai comportamenti scorretti alla guida. Con questo obiettivo, nella settimana della giornata nazionale in ricordo delle vittime della strada (celebrata il 16 novembre) la Polizia di Stato, nello specifico la Polizia. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

sicurezza stradale agenti polstradaPolstrada senza personale, l'allarme dei sindacati: tre agenti per le pattuglie - La Sezione di Latina ai minimi termini, la denuncia di Siulp, Sap e Fsp. Come scrive latinaoggi.eu

sicurezza stradale agenti polstradaPolizia Stradale, mancano agenti: di notte una sola o zero pattuglie - E di dover quindi aver bisogno di una pattuglia della Polstrada per i rilievi e tutti i verbali del caso. Si legge su brescia.corriere.it

Più pattuglie e agenti nella Polstrada: presidio Silp Cgil a Cagliari - I sindacati della polizia stradale annunciano una mobilitazione per domani, sulle condizioni di lavoro e la sicurezza sulle strade. rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sicurezza Stradale Agenti Polstrada