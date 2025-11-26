Sicurezza in città | un barese su tre ha paura di notte Ecco perché

Nove baresi su dieci si sentono sicuri in città durante il giorno. Ma lo stesso non si può dire delle ore notturne, quando il 35% dei residenti non si sente al sicuro. È. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Sicurezza in città: un barese su tre ha paura di notte. Ecco perché

