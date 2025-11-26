Sicilia quei custodi dell' ambiente fatti in casa | presentato un esposto alla Corte dei Conti

Il premio “fatto in casa” assegnato a Schifani innesca un esposto alla Corte dei conti: «Quasi 120 mila euro, e potrebbero essercene altri, buttati dalla finestra per il premio, dalla discutibilissima utilità, istituito dall’assessorato all’Ambiente con riconoscimenti assegnati, guarda caso, – osserva il capogruppo del M5s all’Ars Antonio De Luca – a Schifani, ma anche a Galvagno e. 🔗 Leggi su Feedpress.me

