Si traveste dalla madre morta per intascarsi la pensione | si cerca la persona che lo avrebbe accompagnato in Comune

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri di Mantova stanno cercando una persona che avrebbe accompagnato o comunque atteso all'ufficio Anagrafe di Borgo Virgilio, il 57enne che si sarebbe travestito dalla madre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

traveste madre morta intascarsiSi traveste dalla madre morta per intascarsi la pensione: si cerca la persona che lo avrebbe accompagnato in Comune - I carabinieri di Mantova stanno cercando una persona che avrebbe accompagnato o comunque atteso all'ufficio Anagrafe di Borgo Virgilio, il 57enne che si ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Traveste Madre Morta Intascarsi