Si taglia il braccio con la sega circolare | giovane operaio soccorso in codice rosso
Un grave infortunio sul lavoro è avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 25 novembre, in un’azienda specializzata nel settore dei pellet situata in via Artigianale a Montirone. Un operaio di 35 anni è rimasto ferito a un braccio dalla lama di una sega circolare, in circostanze che sono ora al. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Sono una nanetta di nome NANA' e sono una taglia molto piccola. Non so perché mi sono ritrovata in Canile da un giorno all'altro ma spero di uscirci al più presto !! Sono dolce come il miele e talmente desiderosa di affetto che mi lascio prendere in braccio c - facebook.com Vai su Facebook
Magherno, operaio si taglia il braccio con la sega circolare: ora rischia l’amputazione dell’arto - Incidente sul lavoro nel Pavese all’interno di una ditta che produce mangimi per animali. Riporta msn.com
Ferito da una sega circolare, grave un operaio a Montirone - L’infortunio sul lavoro è avvenuto all’interno di un’azienda di pellet: l’uomo non sarebbe in pericolo di vita ... Si legge su giornaledibrescia.it
Incidente sul lavoro nel Pavese, operaio ferito con sega circolare: rischia l’amputazione del braccio - Un operaio di 54 anni, rimasto coinvolto in un grave incidente sul lavoro in un’azienda di Magherno (Pavia), è stato portato in ospedale in codice rosso ... Come scrive fanpage.it