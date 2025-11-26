Si sblocca finalmente il Novello | Ripartenza dei lavori e primi appartamenti nel 2027 Per un monolocale sufficienti 290 euro
Avvio dei lavori entro la primavera 2026 e primi appartamenti completati nel 2027. Il cantiere Novello, uno dei più importanti interventi di social housing a Cesena, destinato a offrire abitazioni a canoni e prezzi di acquisto decisamente inferiori rispetto al mercato, è finalmente sbloccato. La. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
