Si sblocca finalmente il Novello | Ripartenza dei lavori e primi appartamenti nel 2027 Per un monolocale sufficienti 290 euro

Avvio dei lavori entro la primavera 2026 e primi appartamenti completati nel 2027. Il cantiere Novello, uno dei più importanti interventi di social housing a Cesena, destinato a offrire abitazioni a canoni e prezzi di acquisto decisamente inferiori rispetto al mercato, è finalmente sbloccato. La. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it