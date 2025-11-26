Sì Pasolini era anche conservatore ma a dirlo non è la destra Le scandalose idee al convegno che ha sdegnato la sinistra

Infine si è svolto il convegno dello “scandalo”, quello su “Pasolini conservatore” promosso da Fondazione An e Secolo d’Italia, che tanto ha fatto agitare giornalisti, filosofi, scrittori che compongono un certo caravanserraglio dell’intellighenzia di sinistra. Pasolini e due visioni della politica culturale: dall’egemonia della sinistra alla «sintesi nazionale» della destra. Allo stato attuale non risulta che l’opera omnia dello scrittore sia andata persa per autocombustione. Difficile sapere se la «profanazione» di questo «padre fondatore della cultura di sinistra» – come ha scritto qualcuno – lo abbia portato a rigirarsi nella tomba, ma tendenzialmente saremmo per escluderlo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

