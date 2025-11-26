Sì Pasolini era anche conservatore ma a dirlo non è la destra Le scandalose idee al convegno che ha sdegnato la sinistra
Infine si è svolto il convegno dello “scandalo”, quello su “Pasolini conservatore” promosso da Fondazione An e Secolo d’Italia, che tanto ha fatto agitare giornalisti, filosofi, scrittori che compongono un certo caravanserraglio dell’intellighenzia di sinistra. Pasolini e due visioni della politica culturale: dall’egemonia della sinistra alla «sintesi nazionale» della destra. Allo stato attuale non risulta che l’opera omnia dello scrittore sia andata persa per autocombustione. Difficile sapere se la «profanazione» di questo «padre fondatore della cultura di sinistra» – come ha scritto qualcuno – lo abbia portato a rigirarsi nella tomba, ma tendenzialmente saremmo per escluderlo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
FdI lo celebra a palazzo Madama con il convegno "Pasolini conservatore", e prova riassettare il suo Pantheon. La Russa: "Il MSI non ha mai cacciato un omosessuale". - facebook.com Vai su Facebook
Al convegno “Pasolini conservatore”, nella Sala Koch di Palazzo Madama. Vai su X
Pasolini, antimoderno e conservatore. E anche un po' fascista - Al dibattito organizzato su PPP dalla Fondazione Alleanza Nazionale la destra impegnata ventre a terra per cercare di prendersi una fetta più grossa ... Come scrive huffingtonpost.it
La destra riscrive Pasolini: “Ecco perché è dei nostri” - Il convegno a palazzo Madama voluto da Fondazione An contesta la sinistra e fa di PPP un “profeta dannunziano” ... Si legge su repubblica.it
Pasolini conservatore al Senato con La Russa e Ciriani. Accattone, a noi! - A Palazzo Madama il convegno organizzato dalla fondazione Alleanza Nazionale per rivalutare la figura del poeta. Lo riporta ilfoglio.it