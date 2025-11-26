Si muove la città | tutta Bologna allo stadio per dire no alla violenza di genere

Bologna torna ad accendere i riflettori sull’impegno collettivo contro la violenza di genere. Lunedì 1° dicembre 2025, in occasione di Bologna-Cremonese, per celebrare la giornata mondiale dedicata al contrasto della violenza sulle donne, lo Stadio Renato Dall’Ara ospiterà un nuovo appuntamento. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

