Si finge maggiore dell’antirapine e truffa una famiglia arrestato

Tempo di lettura: < 1 minuto Spacciandosi come “ maggiore ” di una fantomatica “ sezione antirapine” delle forze dell’ordine ha truffato una famiglia di Bergamo, convincendo i genitori di un giovane bergamasco che quest’ultimo fosse coinvolto in una rapina aggravata, ingenerando in loro paura e spingendoli a consegnargli denaro e gioielli affinché venissero visionati da un sedicente perito del tribunale. Per questo motivo un campano di 48 anni, già in carcere a Sassari per analoghi fatti, è stato arrestato dai carabinieri di Bergamo, che oggi hanno notificato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Bergamo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Si finge maggiore dell’antirapine e truffa una famiglia, arrestato

