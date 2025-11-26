Voli sospesi per sei compagnie aeree. Questo il motivo della decisione e le tratte interessate E’ imminente un altro sciopero generale in Italia. Venerdì 28 novembre sono previsti disagi nel settore dei trasporti con mezzi pubblici (bus, metropolitane, tram), treni, navi e aerei che si fermeranno per la giornata di protesta indetta da USB e. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - Si fermano 6 compagnie aeree, voli sospesi: ecco quali