Si fermano 6 compagnie aeree voli sospesi | ecco quali
Voli sospesi per sei compagnie aeree. Questo il motivo della decisione e le tratte interessate E’ imminente un altro sciopero generale in Italia. Venerdì 28 novembre sono previsti disagi nel settore dei trasporti con mezzi pubblici (bus, metropolitane, tram), treni, navi e aerei che si fermeranno per la giornata di protesta indetta da USB e. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
Crisi Venezuela – USA: 6 compagnie aree fermano i voli dopo allerta americana - Sei compagnie aeree hanno sospeso i collegamenti con il Venezuela dopo l’allerta diffusa dall’autorità statunitense... msn.com scrive
Venezuela, Maduro tenta di fermare la fuga delle compagnie aeree nel mezzo delle tensioni con gli Usa - L'allarme sul peggioramento della sicurezza nello spazio aereo venezuelano lanciato dalle autorità Usa ha provocato un'ondata di cancellazioni di voli nel Paese, costringendo Maduro a riunioni di emer ... Segnala msn.com