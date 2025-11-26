Si erano conosciuti nel 1976 Lui perse la testa subito lei lo fece aspettare Dopo 50 anni l' ultimo saluto straziante del magnate alla sua luce guida

È un addio che ha il sapore di una promessa eterna quello che Richard Branson ha dovuto dare alla donna della sua vita. Joan Templeman Branson è morta all’età di 80 anni, lasciando un vuoto incolmabile al fianco dell’imprenditore britannico. Lo ha fatto con un messaggio carico di dolore e gratitudine, simile a un’ultima lettera d’amore pubblica per colei che, lontano dai riflettori, ha reso possibile l’impero Virgin. Il primo incontro delle coppie vip. guarda le foto Richard Branson, la lettera d’amore per dire addio alla moglie Joan. La notizia della scomparsa è arrivata direttamente dai profili social del fondatore del gruppo Virgin, oggi 75enne, che ha scelto parole di profonda tenerezza per annunciare il lutto: «Sono addolorato nel comunicarvi che Joan, mia moglie e compagna per 50 anni, è scomparsa». 🔗 Leggi su Iodonna.it

