Si è accesa la fiamma olimpica
Con la solenne cerimonia al tempio di Hera, a Olimpia, si è accesa la fiamma olimpica. Un momento dal forte valore simbolico, ma, allo stesso tempo un gesto molto concreto per l'avvicinamento con le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 che interesseranno da vicino il territorio della provincia di. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
MILANO CORTINA | Accesa ad Olimpia la Fiamma dei Giochi, parte la sfaffetta. PHOTOGALLERY #ANSA ansa.it/sito/photogall… Vai su X
MILANO CORTINA | Accesa ad Olimpia la Fiamma dei Giochi invernali 2026 #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/speciali/milano_cortina_2026/2025/11/26/milano-cortina-accesa-ad-olimpia-la-fiaccola-dei-giochi_9bf3e240-6b89-407e-a010-def8df3db - facebook.com Vai su Facebook
La fiamma olimpica 10.001 tedofori prima delle Olimpiadi - Da lì inizierà una staffetta lunga oltre due mesi, che la porterà prima in alcuni posti della Grecia e poi in 60 città ital ... Secondo ilpost.it
La fiamma olimpica di Milano Cortina 2026: come avviene l'accensione e chi sono i primi tedofori - A Olimpia si accende il sacro fuoco che viaggerà per l'Italia fino al 6 febbraio 2026, giorno di apertura dei giochi olimpici invernali. Si legge su vanityfair.it
Fiamma olimpica accesa a Olimpia, primo passo verso Milano-Cortina 2026 - Sono intervenuti il Ministro per lo Sport Andrea Abodi, il Presidente del Coni Luciano Buonfiglio, la Vicepresidente vicaria Diana Bianchedi, il Presidente della Fondazione Milano Cortina Giovanni Mal ... Da msn.com