Si è accesa la fiamma olimpica

Sondriotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la solenne cerimonia al tempio di Hera, a Olimpia, si è accesa la fiamma olimpica. Un momento dal forte valore simbolico, ma, allo stesso tempo un gesto molto concreto per l'avvicinamento con le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 che interesseranno da vicino il territorio della provincia di. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

232 accesa fiamma olimpicaLa fiamma olimpica 10.001 tedofori prima delle Olimpiadi - Da lì inizierà una staffetta lunga oltre due mesi, che la porterà prima in alcuni posti della Grecia e poi in 60 città ital ... Secondo ilpost.it

232 accesa fiamma olimpicaLa fiamma olimpica di Milano Cortina 2026: come avviene l'accensione e chi sono i primi tedofori - A Olimpia si accende il sacro fuoco che viaggerà per l'Italia fino al 6 febbraio 2026, giorno di apertura dei giochi olimpici invernali. Si legge su vanityfair.it

232 accesa fiamma olimpicaFiamma olimpica accesa a Olimpia, primo passo verso Milano-Cortina 2026 - Sono intervenuti il Ministro per lo Sport Andrea Abodi, il Presidente del Coni Luciano Buonfiglio, la Vicepresidente vicaria Diana Bianchedi, il Presidente della Fondazione Milano Cortina Giovanni Mal ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: 232 Accesa Fiamma Olimpica