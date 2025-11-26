Sì di Kiev al piano in 19 punti E Trump invia i suoi emissari

L'Ucraina sostiene "l'essenza" dell'accordo di pace con la Russia, ma rimangono questioni delicate da risolvere, in primis il fatto che Mosca non darà mai il beneplacito a un piano che si allontani troppo dai suoi obiettivi. "Siamo molto vicini a un accordo, stiamo facendo progressi", afferma un ottimista Donald Trump alla Casa Bianca. Il messaggio di Kiev lascia intendere che la spinta diplomatica del presidente americano potrebbe dare i suoi frutti, anche se gli ucraini avvertono che i punti più spinosi devono essere risolti nel corso di un incontro tra Volodymyr Zelensky e lo stesso Trump. Il leader di Kiev vuole vedere il tycoon "il prima possibile", possibilmente durante il ponte del Ringraziamento, spiega ad Axios il suo capo di gabinetto (e consigliere più fidato) Andriy Yermak. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

