Sì di Kiev al piano in 19 punti E Trump invia i suoi emissari
L'Ucraina sostiene "l'essenza" dell'accordo di pace con la Russia, ma rimangono questioni delicate da risolvere, in primis il fatto che Mosca non darà mai il beneplacito a un piano che si allontani troppo dai suoi obiettivi. "Siamo molto vicini a un accordo, stiamo facendo progressi", afferma un ottimista Donald Trump alla Casa Bianca. Il messaggio di Kiev lascia intendere che la spinta diplomatica del presidente americano potrebbe dare i suoi frutti, anche se gli ucraini avvertono che i punti più spinosi devono essere risolti nel corso di un incontro tra Volodymyr Zelensky e lo stesso Trump. Il leader di Kiev vuole vedere il tycoon "il prima possibile", possibilmente durante il ponte del Ringraziamento, spiega ad Axios il suo capo di gabinetto (e consigliere più fidato) Andriy Yermak. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Argomenti simili trattati di recente
Mentre il piano su Kiev agitava gli europei, i trumpiani erano a Bruxelles a trattare sul commercio. «Lutnick ha detto che alcuni dazi potrebbero essere ritoccati se stravolgiamo le norme sul digitale», racconta Bernd Lange a Domani. In vista una vittoria di Pirro - facebook.com Vai su Facebook
#ucraina, chi c'è dietro il nuovo piano di pace: dal capo degli 007 di Kiev all'uomo dei droni Usa Vai su X
Tra Usa e Kiev intesa su bozza nuovo piano di pace in 19 punti. Casa Bianca: un paio di punti di disaccordo - È quanto si legge nella dichiarazione congiunta diffusa dalla Casa Bianca dopo l’incontro tra rappresentanti di ... Come scrive ilsole24ore.com
Ucraina, un nuovo piano Usa-Kiev in 19 punti, 'ora tocca a Mosca' - Una girandola d'incontri, vertici e contro vertici, tra Svizzera, Sud Africa e infine Angola. Lo riporta ansa.it
Trump invia i suoi emissari a Mosca e Kiev: "accordo vicino". Media: "Mosca verso il no al piano" - Ancora in sospeso i punti più sensibili (territori, garanzie di sicurezza) del piano di pace, ora in 19 p ... Lo riporta msn.com