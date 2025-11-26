Si bella come ' n sogno alla Biblioteca Planettiana un percorso tra poesie e ritratti di Carlo Loreti

LORETO - A partire da sabato prossimo (29 novembre), la Biblioteca Planettiana apre le porte a “Si bella come ‘n sogno”, un percorso dedicato alle poesie e ai ritratti di Carlo Loreti, artista, poeta e autore teatrale del vernacolo jesino. L’allestimento, ospitato in Salara, a piano terra di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

