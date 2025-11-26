Si avvicina troppo a Elodie lei lo gela dal palco | Te lo spacco quel cellulare! | a chi ha fatto volare via il telefono – Il video

Era lì per documentare il concerto, accreditato come tutti gli altri fotografi a bordo palco. Ma per Elodie quel telefonino puntato verso di lei mentre si esibiva nella vasca d’acqua durante Black Nirvana era diventato troppo invadente. La cantante, dopo qualche istante di tolleranza, ha allungato il braccio per respingere l’obiettivo e si è rivolta all’uomo con un avvertimento chiaro: «Te lo spacco quel cellulare!». La scena, registrata durante il live di Messina, è bastata per scatenare il dibattito sui social, dove molti hanno applaudito la reazione dell’artista contro quello che sembrava l’ennesimo fan invadente. 🔗 Leggi su Open.online

