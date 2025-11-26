Firenze, 26 novembre 2025 – Giornata movimentata nel carcere di Sollicciano a Firenze. E’ successo ieri, mercoledì 24 novembre, quando nelle prime ore del mattino un detenuto di origini marocchine ha tentato l’evasione. Il tentativo di evasione andato a vuoto. In base a quanto riportato dal sindacato UilPa, l’uomo si sarebbe arrampicato su un pilastrino e poi, dopo aver scavalcato le inferriate dei passeggi, ha raggiunto l’intercinta e si è impossessato di un giubbotto catarifrangente con il quale ha provato a dileguarsi. E’ stato raggiunto e scoperto dagli operatori di pattuglia, che lo hanno quindi riaccompagnato presso il suo reparto detentivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si arrampica su un pilastro e tenta l’evasione da Sollicciano. “Aveva già scavalcato le inferriate”