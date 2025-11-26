Si allontana dal Cardarelli e scompare nel nulla | l' appello per ritrovare il signor Pasquale

Paura per le sorti di Pasquale Pezzella. Il 71enne si è allontanato stamane dal Cardarelli prima delle ore 10.00 svanendo nel nulla. L'uomo residente a Casandrino indossava una tuta grigia quando ha lasciato l'ospedale. E' alto circa 1 metro e 70.Non ha con sé telefono né documenti e potrebbe. 🔗 Leggi su Napolitoday.it