Sì al reato di femminicidio

Pene più severe e maggior incisività delle misure preventive e di controllo. Approvato all’unanimità dalla Camera, il reato di Femminicidio diventa legge come previsto nel giorno simbolo del 25 novembre, mentre in tutta Italia si svolgono manifestazioni contro la violenza. Almeno sulla carta è un passaggio storico. Quello che era meno prevedibile è che al Senato finisse per slittare fra le polemiche il contemporaneo via libera alla pdl stupri con le nuove norme sul consenso che sembrava blindata dall’accordo politico bipartisan fra la premier Giorgia Meloni e la segretaria Pd Elly Schlein. Una bagarre che fa passare in secondo piano l’annuncio del presidente Ignazio La Russa: "Accogliendo una proposta dell’opposizione, ogni settimana ricorderemo in Aula le vittime di femminicidio". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sì al reato di femminicidio

Leggi anche questi approfondimenti

Il DDL FEMMINICIDIO È LEGGE Il 25 novembre 2025, nella Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne, è stata scritta una pagina importante: il Disegno di Legge che introduce il reato di femminicidio nel Codice Penale è stat - facebook.com Vai su Facebook

Deputate e deputati del @pdnetwork e del centrosinistra , durante la votazione sul reato di femminicidio, agitano le chiavi di casa per ricordare che la maggiorparte degli atti di violenza contro le donne avviene proprio nelle mura domestiche. #violenzadigener Vai su X

Il femminicidio è reato punibile con l’ergastolo: ok unanime della Camera. Ma sul consenso è scontro - Nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Camera lo ha approvato all’unanimità introducendo di fatto nel codice penale, un nuovo reato autonomo, ... Da ecovicentino.it

Ddl Femminicidio, via libera unanime alla Camera: il nuovo reato è legge - L'Aula della Camera approva in via definitiva e all'unanimità il disegno di legge che istituisce il reato specifico di femminicidio. Segnala msn.com

Femminicidio, la Camera approva all'unanimità il ddl: ecco il nuovo reato - La Camera ha approvato all'unanimità il disegno di legge che introduce il delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela ... Da msn.com