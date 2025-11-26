Sì al reato di femminicidio

Pene più severe e maggior incisività delle misure preventive e di controllo. Approvato all’unanimità dalla Camera, il reato di Femminicidio diventa legge come previsto nel giorno simbolo del 25 novembre, mentre in tutta Italia si svolgono manifestazioni contro la violenza. Almeno sulla carta è un passaggio storico. Quello che era meno prevedibile è che al Senato finisse per slittare fra le polemiche il contemporaneo via libera alla pdl stupri con le nuove norme sul consenso che sembrava blindata dall’accordo politico bipartisan fra la premier Giorgia Meloni e la segretaria Pd Elly Schlein. Una bagarre che fa passare in secondo piano l’annuncio del presidente Ignazio La Russa: "Accogliendo una proposta dell’opposizione, ogni settimana ricorderemo in Aula le vittime di femminicidio". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

