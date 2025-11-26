Si accende il Natale a Sesto Fiorentino | mercatini pista da pattinaggio e attività per bambini

Firenzetoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sesto Fiorentino si accende per le festività invernali con un ricco programma di eventi che trasformeranno la città in un vero e proprio villaggio natalizio. L'iniziativa, intitolata "Natale a Sesto Fiorentino", si svolgerà per un lungo periodo, inaugurando il 29 vovembre e proseguendo fino. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

si accende il natale a sesto fiorentino mercatini pista da pattinaggio e attivit224 per bambini

© Firenzetoday.it - Si accende il Natale a Sesto Fiorentino: mercatini, pista da pattinaggio e attività per bambini

Altri contenuti sullo stesso argomento

L’albero in piazza accende il Natale. Incontri e giochi: un mese di eventi - C’è anche la casetta di Babbo Natale, poi vin brulè, cioccolata e bomboloni Si accende il Natale a Sesto Fiorentino: a poco più di un mese dalla vigilia, oggi alle ... Segnala lanazione.it

accende natale sesto fiorentinoLa Toscana come 'città diffusa' del Natale: si parte da Empoli - Empoli torna a essere il cuore luminoso del Natale e guida l’edizione 2025 di “Natale in Toscana”, il grande progetto diffuso che coinvolge Grosseto (GR), ... Secondo gonews.it

accende natale sesto fiorentinoIl Natale illumina Sesto Calende con un mese di eventi e tradizioni - Dal 29 novembre al 6 gennaio la città si accende tra concerti, arrivi spettacolari di Babbo Natale, iniziative per famiglie e serate dedicate ai più giovani ... verbanonews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Accende Natale Sesto Fiorentino