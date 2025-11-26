La quarta e ultima tappa del World Tour di short track è all’orizzonte. Da domani a domenica 30 novembre, sull’anello di ghiaccio di Dordrecht (Paesi Bassi), si definirà il quadro delle quote a disposizione per ogni Paese in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Da questo punto di vista, la Nazionale italiana è ormai quasi certa di ottenere il contingente massimo (5 donne e 5 uomini) grazie ai risultati dei primi tre appuntamenti stagionali del massimo circuito internazionale, ma sarà importante raccogliere punti pesanti anche in questo appuntamento per risalire il ranking mondiale delle varie specialità e avere delle batterie sulla carta più agevoli a febbraio durante le Olimpiadi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Short track, Italia in cerca di conferme a Dordrecht. Arianna Fontana torna in gara