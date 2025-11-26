Short track Italia in cerca di conferme a Dordrecht Arianna Fontana torna in gara
La quarta e ultima tappa del World Tour di short track è all’orizzonte. Da domani a domenica 30 novembre, sull’anello di ghiaccio di Dordrecht (Paesi Bassi), si definirà il quadro delle quote a disposizione per ogni Paese in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Da questo punto di vista, la Nazionale italiana è ormai quasi certa di ottenere il contingente massimo (5 donne e 5 uomini) grazie ai risultati dei primi tre appuntamenti stagionali del massimo circuito internazionale, ma sarà importante raccogliere punti pesanti anche in questo appuntamento per risalire il ranking mondiale delle varie specialità e avere delle batterie sulla carta più agevoli a febbraio durante le Olimpiadi. 🔗 Leggi su Oasport.it
Lunedì prossimo si corre la AB Corse 300 a Bristol! Lo short track più folle della stagione è pronto ad accendersi! Bristol 1 Dic ? 21:20 LIVE youtube.com/@SimRacingLeag… #CINCupEsportsSeries #Bristol #SimRacing #iRacing #ABCorse300
Pietro Sighel è salito sul podio di Coppa del Mondo di short track per ben tre volte in Polonia. ? Terzo nei 1.500 metri, secondo nei 1.000 e di nuovo terzo con la staffetta maschile. Una prestazione maiuscola che vale la cover della settimana! FISG - Feder
Short Track, a Danzica la terza tappa del World Tour 2025. L'Italia cerca continuità anche senza Fontana - Dal doppio appuntamento in Canada a questa terza tappa in Polonia a Danzica con la ...
Short track, Thomas Nadalini e Pietro Sighel sul podio nei 1500 metri a Danzica! Vince Dandjinou - Buone notizie giungono per l'Italia dall'anello di ghiaccio di Danzica (Polonia), terza tappa del World Tour di short track.
Short Track: doppio podio azzurro sui 1.500 metri con Nadalini e Sighel - Il 23enne chiude secondo, primo podio individuale in carriera nel massimo circuito internazionale di Short Track.