Proprio mentre il Parlamento europeo chiede un giro di vite sulle piattaforme e-commerce extra Ue, un nuovo report di Greenpeace riaccende i riflettori sul tema della sicurezza dei prodotti venduti online. L’Aula ha approvato una risoluzione che chiede alla Commissione e agli Stati membri di applicare con più rigore il Digital Services Act e le norme sui materiali. E di arrivare, nei casi più gravi e ripetuti, alla sospensione dei marketplace come Shein, Temu, AliExpress e Wish. La richiesta nasce da una doppia urgenza: l’enorme crescita dei pacchi spediti dall’Asia (4,6 miliardi in un anno);. la difficoltà delle autorità nel verificarne la conformità. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Shein nel mirino dell’Ue, Pfas e sostanze tossiche nell’analisi condotta da Greenpeace