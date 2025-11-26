Shein nel mirino dell’Ue Pfas e sostanze tossiche nell’analisi condotta da Greenpeace
Proprio mentre il Parlamento europeo chiede un giro di vite sulle piattaforme e-commerce extra Ue, un nuovo report di Greenpeace riaccende i riflettori sul tema della sicurezza dei prodotti venduti online. L’Aula ha approvato una risoluzione che chiede alla Commissione e agli Stati membri di applicare con più rigore il Digital Services Act e le norme sui materiali. E di arrivare, nei casi più gravi e ripetuti, alla sospensione dei marketplace come Shein, Temu, AliExpress e Wish. La richiesta nasce da una doppia urgenza: l’enorme crescita dei pacchi spediti dall’Asia (4,6 miliardi in un anno);. la difficoltà delle autorità nel verificarne la conformità. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Scopri altri approfondimenti
Continua la querelle tra l’Unione europea e le piattaforme ecommerce extra europee. Ancora una volta nel mirino delle istituzioni c’è Shein, piattaforma... - facebook.com Vai su Facebook
Temu, Shein e AliExpress nel mirino di Bruxelles: atteso oggi l'ok dall'Ecofin alla proposta per cancellare la norma che esenta dai dazi i pacchi extra Ue sotto i 150€. Anche l'Italia si muove. Il servizio di @elisaapiazza #Temu #Shein #Aliexpress Vai su X
Bruxelles contro Shein: chiarisca le politiche per la tutela dei minori - Continua la querelle tra l’Unione europea e le piattaforme ecommerce extra europee. Come scrive ilsole24ore.com
Shein nel mirino dell'Unione Europea: diverse le violazioni contro i consumatori - La rete di cooperazione per la tutela dei consumatori (CPC) dell'Unione Europea ha notificato a Shein una serie di violazioni delle normative europee sulla protezione dei consumatori. Segnala hwupgrade.it
Multa da 1 milione per Shein: il colosso cinese nel mirino dell’Antitrust per ‘greenwashing’ - commerce Shein, accusato dall’Antitrust di promozione ingannevole a proposito della politica ambientale del marchio. Come scrive quotidiano.net