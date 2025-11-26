Il film: Shadowland, 2025. Diretto da: Otso Tiainen. Cast: Scarlett Amaris, Nicolas Cage, Richard Stanley, Jill Winternitz. Genere: Documentario Durata: 1 ora e 39 minuti. Dove l’abbiamo visto: anteprima stampa. Trama: In una valle remota dei Pirenei, una piccola comunità costruisce la propria vita attorno alla spiritualità e alla figura carismatica di Richard Stanley. Ma quando dal passato del regista emergono gravi accuse, quel mondo apparentemente saldo inizia a incrinarsi. A chi è consigliato? A chi ama i documentari che esplorano il fascino delle comunità alternative e indagano i meccanismi della manipolazione da parte di figure carismatiche. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Shadowland non è solo un documentario: è una lente sul bisogno umano di credere in qualcosa.