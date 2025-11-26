Sgominata banda di spacciatori a Niscemi 4 arresti
Operazione della polizia: quattro persone in manette. La polizia di Niscemi ha arrestato quattro individui accusati di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsione, in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dal gip di Gela su richiesta della Procura locale. Per tre indagati – un 24enne, un 25enne e un 37enne – è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre un quarto soggetto è stato posto agli arresti domiciliari. Quest'ultimo è stato rintracciato mentre si trovava a bordo di una motonave diretta verso il Nord Italia. Il quadro investigativo.
