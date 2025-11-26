Sgominata banda di spacciatori a Niscemi 4 arresti

Dayitalianews.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della polizia: quattro persone in manette. La polizia di Niscemi ha arrestato quattro individui accusati di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsione, in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dal gip di Gela su richiesta della Procura locale. Per tre indagati – un 24enne, un 25enne e un 37enne – è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre un quarto soggetto è stato posto agli arresti domiciliari. Quest’ultimo è stato rintracciato mentre si trovava a bordo di una motonave diretta verso il Nord Italia. Il quadro investigativo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

sgominata banda di spacciatori a niscemi 4 arresti

© Dayitalianews.com - Sgominata banda di spacciatori a Niscemi, 4 arresti

Contenuti che potrebbero interessarti

sgominata banda spacciatori niscemiSgominata banda di spacciatori a Niscemi, quattro arresti - Quattro persone sono state arrestate dalla polizia a Niscemi per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsione in esecuzione provvedimento restrittivo emesso dal gip di Gela su richiesta d ... Come scrive msn.com

sgominata banda spacciatori niscemiNiscemi, quattro arresti per traffico di droga ed estorsione: sgominata rete di spaccio - Quattro persone sono state arrestate dalla polizia di Niscemi nell’ambito di un’inchiesta sul traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, oltre che ... Scrive sicilianews24.it

Cerca Video su questo argomento: Sgominata Banda Spacciatori Niscemi