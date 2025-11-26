Sfera Ebbasta torna a San Siro per i 10 anni di carriera

Sfera Ebbasta torna a San Siro. La notizia è stata confermata oggi, 26 novembre, dopo che ieri sulle torri del Meazza sono apparsi gli inconfondibili simboli del cantante. Il trapper di Cinisello Balsamo si esibirà nel tempio della musica milanese con $€LEBRAT10N, per festeggiare i 10 anni di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

