Sfera Ebbasta festeggia a San Siro 10 anni di trap | data del concerto e info sui biglietti

Milano – Se ieri sulle torri dello stadio San Siro di Milano sono apparsi, lasciando presagire imminenti novità, gli inconfondibili loghi di Sfera Ebbasta nei colori che hanno segnato alcuni dei suoi album cult, arriva oggi la notizia ufficiale: per Sfera è tempo di $€LEBRAT10N nel tempio del calcio milanese. Con un video trailer sui propri canali social, il Trap King svela il nuovo colossale evento live per l’estate 2026, prodotto da Vivo Concerti: il prossimo 8 luglio calcherà il palco di San Siro, a distanza di due anni dalla doppietta sold out che ha segnato il suo esordio negli stadi. Una notte irripetibile, per ripercorrere e celebrare – hit dopo hit, record su record - i 10 anni di carriera che lo hanno consacrato come fenomeno assoluto della musica italiana e non solo, e che ad oggi gli sono valsi 234 Dischi di Platino, 35 Ori e l’affetto incondizionato del suo pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

