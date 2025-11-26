Sfera Ebbasta festeggia 10 anni di carriera live a San Siro i biglietti
Sfera Ebbasta annuncia un concerto evento a San Siro con cui festeggerà i dieci anni di carriera. Sfera Ebbasta svela il nuovo colossale evento live per l’estate 2026, prodotto da Vivo Concerti: il prossimo 8 luglio calcherà il palco di San Siro, a distanza di due anni dalla doppietta sold out che ha segnato il suo esordio negli stadi. Una notte irripetibile, per ripercorrere e celebrare -hit dopo hit, record su record- i 10 anni di carriera che lo hanno consacrato come fenomeno assoluto della musica italiana e non solo, e che ad oggi gli sono valsi 234 Dischi di Platino, 35 Ori e l’affetto incondizionato del suo pubblico. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
