Sfera Ebbasta festeggerà i dieci anni di carriera a San Siro

Metropolitanmagazine.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’apparizione del suo logo sulle torri dello stadio simbolo di Milano, ieri, era stata un chiaro indizio, e ora è arrivata la conferma: Sfera Ebbasta suonerà a San Siro. Il trapper farà ritorno nell’arena l’8 luglio 2026 con l’evento $€LEBRAT10N -a due anni dal suo doppio appuntamento del 2024- per celebrare i suoi primi dieci anni di carriera. I biglietti per lo show saranno disponibili su www.vivoconcerti.com dalle ore 14:00 di giovedì 27 novembre, e nei punti vendita autorizzati dalle ore 11:00 di lunedì 1 dicembre. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

sfera ebbasta festegger224 i dieci anni di carriera a san siro

© Metropolitanmagazine.it - Sfera Ebbasta festeggerà i dieci anni di carriera a San Siro

Altre letture consigliate

Sfera Ebbasta torna a San Siro: nel 2026 la notte di “$€LEBRAT10N” per festeggiare 10 anni di record - Sfera Ebbasta torna a San Siro l’8 luglio 2026 con “$€LEBRAT10N”, l’evento che celebra dieci anni di carriera. Come scrive msn.com

Sfera Ebbasta a Milano, annunciato un concerto a San Siro nel 2026 - Sfera Ebbasta ha annunciato il suo ritorno sul palco dello stadio San Siro. Da tg24.sky.it

Le notti magiche di Sfera Ebbasta incendiano San Siro - Dopo la data zero di Lignano Sabbiadoro, Gionata Boschetti da Cinisello Balsamo ha aperto nelle scorse ore, questa ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sfera Ebbasta Festegger224 Dieci