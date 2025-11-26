Sfera Ebbasta festeggerà i dieci anni di carriera a San Siro
L’apparizione del suo logo sulle torri dello stadio simbolo di Milano, ieri, era stata un chiaro indizio, e ora è arrivata la conferma: Sfera Ebbasta suonerà a San Siro. Il trapper farà ritorno nell’arena l’8 luglio 2026 con l’evento $€LEBRAT10N -a due anni dal suo doppio appuntamento del 2024- per celebrare i suoi primi dieci anni di carriera. I biglietti per lo show saranno disponibili su www.vivoconcerti.com dalle ore 14:00 di giovedì 27 novembre, e nei punti vendita autorizzati dalle ore 11:00 di lunedì 1 dicembre. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
