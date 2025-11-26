Sfera Ebbasta concerto evento a San Siro nel 2026 | i prezzi dei biglietti

Sfera Ebbasta tornerà a esibirsi allo stadio San Siro di Milano l’8 luglio 2026. L’artista ha annunciato un nuovo live dopo i due sold out registrati nel 2024 e le quattro date del 2025 all’Unipol Forum di Assago. Il suo nome e il simbolo “$€” erano apparsi nei giorni scorsi sulle torri dello stadio, un indizio che aveva già alimentato l’attesa tra i fan. I colori proiettati richiamavano quelli presenti in alcuni dei suoi album più noti, contribuendo a creare aspettative su un possibile annuncio. Il concerto è intitolato $€LEBRAT10N e rappresenta un momento simbolico per l’artista, che nel 2026 festeggerà dieci anni di carriera. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

