Sfera Ebbasta concerto evento a San Siro nel 2026 | i prezzi dei biglietti
Sfera Ebbasta tornerà a esibirsi allo stadio San Siro di Milano l’8 luglio 2026. L’artista ha annunciato un nuovo live dopo i due sold out registrati nel 2024 e le quattro date del 2025 all’Unipol Forum di Assago. Il suo nome e il simbolo “$€” erano apparsi nei giorni scorsi sulle torri dello stadio, un indizio che aveva già alimentato l’attesa tra i fan. I colori proiettati richiamavano quelli presenti in alcuni dei suoi album più noti, contribuendo a creare aspettative su un possibile annuncio. Il concerto è intitolato $€LEBRAT10N e rappresenta un momento simbolico per l’artista, che nel 2026 festeggerà dieci anni di carriera. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il musicista sabino ha aperto i concerti di Sfera Ebbasta, Piotta, Flaminio Maphia e Coez - facebook.com Vai su Facebook
Sfera Ebbasta annuncia il concerto a San Siro nel 2026: dove, come e quando acquistare i biglietti per Milano - Sfera Ebbasta torna allo stadio San Siro di Milano nel 2026 con un concerto evento per festeggiare i 10 anni di carriera ... Come scrive fanpage.it
Sfera Ebbasta, concerto evento a San Siro nel 2026: i prezzi dei biglietti - Sfera Ebbasta torna a San Siro l’8 luglio 2026 con $€LEBRAT10N: biglietti, programma del live e dettagli sull’evento celebrativo ... Scrive quifinanza.it
Sfera Ebbasta a Milano, annunciato un concerto a San Siro nel 2026 - Sfera Ebbasta ha annunciato il suo ritorno sul palco dello stadio San Siro. tg24.sky.it scrive