Seus Csa-Cisal | Si sblocchino subito i concorsi per garantire i servizi

Palermotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Seus 118 ha bisogno di nuovo personale per garantire un servizio essenziale per la salute dei siciliani. Chiediamo alle istituzioni e alla società di sbloccare immediatamente il concorso per l'assunzione di autisti-soccorritori". Lo dice Giuseppe Badagliacca del sindacato Csa-Cisal. "La. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

seus csa cisal sblocchino118 in Sicilia, Csa-Cisal: «Si sblocchino subito i concorsi per soccorritori» - Il sindacato sottolinea: «Seus ha bisogno di nuovo personale per garantire un servizio essenziale per la salute dei siciliani» ... Da insanitas.it

Palermo in Rosa, Federalberghi Palermo rilancia progetto reinserimento lavorativo delle donne - Palermo in Rosa, Federalberghi Palermo rilancia progetto reinserimento lavorativo delle donne La presidente Di Stefano, 'un messaggio collettivo per la comunità' Palermo, 17 novembre 2025 - Riporta virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Seus Csa Cisal Sblocchino