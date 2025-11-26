Settemila profumi contraffatti sequestrati a Cornaredo

Cornaredo, 26 novembre 2025 – Settemila profumi contraffatti che riportavano le etichette di noti brand e probabilmente sarebbero stati commercializzati per Natale, sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando Provinciale di Milano nell'ambito delle attività di contrasto dei traffici illeciti. I militari della Compagnia di Rho hanno fermato nella zona industriale di Cornaredo un autoarticolato proveniente dall’ Europa dell’Est, all'interno del quale sono stati rinvenuti quattro bancali colmi di articoli di profumeria falsi contraffatti, riproducenti i marchi di prestigiose case di alta moda pronti per la commercializzazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Settemila profumi contraffatti sequestrati a Cornaredo

