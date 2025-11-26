Sette italiani su 10 non sanno scrivere queste parole | gli strafalcioni più diffusi e come evitarli

Gli errori grammaticali sono ormai diventati una realtà quotidiana per molti italiani: secondo le stime, quasi sette persone su dieci inciampano in strafalcioni e supposizioni infondate, sia nello scritto che nel parlato. Un fenomeno che gli esperti collegano all’uso massiccio di internet e alla diffusione di anglicismi e neologismi, elementi che hanno alterato la capacità di costruire frasi corrette e ragionamenti coerenti nel proprio idioma. Tra gli errori più frequenti compaiono forme come qual’è, pultroppo, avvolte e i famigerati c’è ne e c’è né. Le criticità si distribuiscono tra apostrofo (62%), difficoltà con il congiuntivo (56%), declinazione dei verbi (50%) e punteggiatura (52%). 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

"Sette italiani su 10 non sanno scrivere queste parole": gli strafalcioni più diffusi (e come evitarli)

