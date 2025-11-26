Sette italiani su 10 non sanno scrivere queste parole | gli strafalcioni più diffusi e come evitarli
Gli errori grammaticali sono ormai diventati una realtà quotidiana per molti italiani: secondo le stime, quasi sette persone su dieci inciampano in strafalcioni e supposizioni infondate, sia nello scritto che nel parlato. Un fenomeno che gli esperti collegano all’uso massiccio di internet e alla diffusione di anglicismi e neologismi, elementi che hanno alterato la capacità di costruire frasi corrette e ragionamenti coerenti nel proprio idioma. Tra gli errori più frequenti compaiono forme come qual’è, pultroppo, avvolte e i famigerati c’è ne e c’è né. Le criticità si distribuiscono tra apostrofo (62%), difficoltà con il congiuntivo (56%), declinazione dei verbi (50%) e punteggiatura (52%). 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche questi approfondimenti
Sette italiani su dieci parteciperanno al Black Friday, con un aumento rispetto all’anno precedente e una spesa media stimata di 268 euro. Oltre la metà approfitterà degli sconti per anticipare i regali di Natale, mentre l’elettronica resta il settore più richiesto. A t - facebook.com Vai su Facebook
Decaro diventa uno dei sette politici italiani che sono stati eletti direttamente sia come presidenti di una regione/provincia autonoma, sia come sindaci del rispettivo capoluogo. Gli altri sei sono Chiamparino, Dellai, Illy, Bucci, Emiliano e Bassolino. #maratonaY Vai su X
“Sette italiani su 10 non sanno scrivere queste parole”: gli strafalcioni più diffusi (e come evitarli) - Gli errori grammaticali sono ormai diventati una realtà quotidiana per molti italiani: secondo le stime, quasi sette persone su dieci inciampano in ... Si legge su thesocialpost.it
7 italiani su 10 non sanno scrivere queste parole, come evitare strafalcioni - Il disperato tentativo di salvare la lingua italiana, gli errori più comuni che si commettono parlando e scrivendo la lingua più bella del mondo. Segnala notizie.it
Sette italiani su dieci bocciati in grammatica - Monitorati blog, forum e i principali social network come Facebook, Instagram, X, YouTube e coinvolgendo 20 esperti tra sociologi e letterati, rivela che quasi 7 italiani su 10 (68%) non conoscono ... Segnala r101.it