Servono 22,2 miliardi per garantire all' Europa un futuro nello Spazio

Repubblica.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I ministri dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) si riuniscono a Brema per la Ministeriale CM25. Sul piatto una cifra record ritenuta indispensabile per ridurre il divario con potenze come gli Stati Uniti e per assicurare all'Europa l'autonomia e la competitività globale. 🔗 Leggi su Repubblica.it

