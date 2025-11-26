Serve del fumo? | al rifiuto un ragazzo di 19 anni viene accoltellato a un fianco

Latinatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ stato accoltellato da un ragazzino non ancora maggiorenne mentre insieme ad alcuni amici stava scattando delle foto al Colosseo per concludere la serata che aveva trascorso a Roma. Vittima un ragazzo di 19 anni di Terracina, mente a essere stato arrestato dalla polizia è un 17enne, senza. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

