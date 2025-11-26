Serve del fumo? al rifiuto accoltella 19enne al fianco mentre scattava foto al Colosseo con gli amici
Stavano scattando foto al Colosseo per concludere la nottata trascorsa insieme in comitiva. Avvicinati da due ragazzi, si sono visti offrire dell'hashish. Innervosito prima dal rifiuto di acquistare del 'fumo' e poi da quello di dargli 10 euro, uno dei due pusher ha però estratto un coltello. 🔗 Leggi su Romatoday.it
