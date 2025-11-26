Serve del fumo? al rifiuto accoltella 19enne al fianco mentre scattava foto al Colosseo con gli amici

Romatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stavano scattando foto al Colosseo per concludere la nottata trascorsa insieme in comitiva. Avvicinati da due ragazzi, si sono visti offrire dell'hashish. Innervosito prima dal rifiuto di acquistare del 'fumo' e poi da quello di dargli 10 euro, uno dei due pusher ha però estratto un coltello. 🔗 Leggi su Romatoday.it

serve del fumo al rifiuto accoltella 19enne al fianco mentre scattava foto al colosseo con gli amici

© Romatoday.it - "Serve del fumo?", al rifiuto accoltella 19enne al fianco mentre scattava foto al Colosseo con gli amici

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Serve Fumo Rifiuto Accoltella