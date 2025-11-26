Stavano scattando foto al Colosseo per concludere la nottata trascorsa insieme in comitiva. Avvicinati da due ragazzi, si sono visti offrire dell'hashish. Innervosito prima dal rifiuto di acquistare del 'fumo' e poi da quello di dargli 10 euro, uno dei due pusher ha però estratto un coltello. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - "Serve del fumo?", al rifiuto accoltella 19enne al fianco mentre scattava foto al Colosseo con gli amici