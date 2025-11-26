Serie imperdibili su amazon prime da Luther a Mangiaterra
Le migliori serie TV su Prime Video da non perdere nel 2025. Prime Video continua ad offrire contenuti di alta qualità che spaziano tra vari generi, attirando un pubblico sempre più ampio. Questa stagione, sono disponibili tre produzioni televisive con trame coinvolgenti e cast di rilievo, capaci di soddisfare diverse preferenze d’intrattenimento. La ricchezza di titoli e la varietà di generi rende difficile selezionare solo alcuni di questi, ma alcune produzioni emergono per originalità e interesse narrativo. mangiaterra (2025): il mix di sovrannaturale e realtà urbana. La serie mangiaterra narra le vicende di Aylìn, un’adolescente che scopre di possedere poteri soprannaturali nel giorno in cui la sua amica e insegnante Emma scompare nel nulla. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Approfondisci con queste news
Sky. . Le serie più acclamate, gli imperdibili show di Sky e tutto Netflix a 14,99 € al mese. Approfittane, hai tempo fino al 1 dicembre. - facebook.com Vai su Facebook
Arriva il Black Friday, siamo tartassati di offerte imperdibili. Ma dietro alla nostra ansia, c'è una serie di assenze da riempire. Senza sconti. La rubrica "Di elefanti e topolini" di Sara Zambotti. buff.ly/pfBWcQf Vai su X
Prime Video userà l'AI per i video riassunti delle serie, l'annuncio ufficiale - Amazon Prime Video ha annunciato ufficialmente che proporrà riassunti video generati dall'Intelligenza Artificiale, per ora per alcune serie originali presenti sulla piattaforma e solo in lingua ingle ... Riporta comingsoon.it
Le 10 serie TV più viste su Netflix, Amazon Prime Video e Disney Plus della settimana dal 17 al 23 novembre - Serie tv, il formato ideale per appassionarsi a racconti, universi complessi e personaggi da seguire episodio dopo episodio. Secondo libero.it
Amazon: riassunti video con l’AI delle serie TV su Prime Video - Amazon Prime Video lancia i Video Recaps basati sull'intelligenza artificiale per riassumere le serie TV tra una stagione e l'altra ... Da mrw.it