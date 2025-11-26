Serie D Milan Futuro-Real Calepina finisce 1-0 | risposta importante dopo due sconfitte Il commento

Pianetamilan.it | 26 nov 2025

Alle ore 14:30 si è giocata Milan Futuro-Real Calepina, partita valida per la 12^ giornata della Serie D 202526. Ecco il racconto della partita!. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

serie d milan futuro real calepina finisce 1 0 risposta importante dopo due sconfitte il commento

© Pianetamilan.it - Serie D, Milan Futuro-Real Calepina finisce 1-0: risposta importante dopo due sconfitte. Il commento

