Serie A tegola pesantissima | possibile lesione per un big e stop lunghissimo

Come ogni stagione, alcuni club di Serie A vengono privati del talento dei propri giocatori migliori a causa degli infortuni. Si pensi alla Juventus con Bremer o al Napoli con Lukaku e De Bruyne. Gli infortuni gravi sono sempre più frequenti e tengono fuori i giocatori per diversi mesi. Dopo l’ultimo turno di campionato, potrebbe essere la Fiorentina a dover rinunciare a un suo top. Infortunio Dodo, si teme un lungo stop: oggi gli esami. Secondo quanto riportato sull’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, dalle parti del Viola Park si teme un lungo sto p per il brasiliano. L’esisto definitivo degli esami strumentali è atteso in giornata, ma le sensazioni non sono buone. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

