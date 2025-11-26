Serie A Inter-Milan vola oltre 2 milioni di spettatori su DAZN e segna record stagionale

Il derby Inter-Milan conquista il pubblico e porta gli ascolti della Serie A a un nuovo picco. La dodicesima giornata realizza 6.516.995 ascoltatori e porta la media dei turni fin qui disputati a 5,7 milioni, in crescita del 19,0% rispetto alla stagione precedente. Il big match di giornata Inter-Milan non ha deluso le aspettative e ha realizzato un’audience media superiore ai 2,1 milioni di spett. 🔗 Leggi su Digital-news.it

