Tale madre, tale figlia: anche se Adira River ha appena due anni, mamma Serena Williams ha deciso di portarla sul campo da tennis per insegnarle i primi rudimenti dello sport che l’ha resa una campionessa mondiale. Serena Williams e la figlia Adira sul campo da tennis. La fuoriclasse statunitense ha condiviso su Instagram alcune foto che la ritraggono in campo assieme alla sua bambina più piccola, nata dall’amore con il marito Alexis Ohanian. Un momento tenero tra madre e figlia, ma anche una sorta di passaggio simbolico di testimone, un gesto che sottolinea quanto lo sport e la disciplina siano sempre stati parte essenziale della vita di Serena e, ora, anche della sua famiglia. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Serena Williams in campo con la figlia Adira: il tennis non è mai stato così tenero