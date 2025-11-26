Serata dedicata a Jane Austen
Da “prevenzione” a “orgasmo”: orgogli e pregiudizi leggendo Jane AustenDalla prima traduzione italiana “Orgoglio e prevenzione” (1932) al ritrovamento immaginario delle scene di “sesso perduto” in “Orgasmo e pregiudizio” (edizione italiana nel 2006), fino al recentissimo “Un anno con Jane Austen”. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Banca di Bologna. . Un viaggio tra emozioni e ricordi La serata dedicata a Lucio Dalla è stata un incontro speciale, fatto di parole, musica e passione per la nostra città. Dal racconto di Marino Bartoletti alle note del DUO IDEA, ogni momento ha reso omaggi
Al PalaLuiss, una serata dedicata al #TeamBuilding che ha riunito atlete e atleti AS Luiss in un'importante occasione di confronto, collaborazione e crescita collettiva. Un passo in più verso una comunità sportiva sempre più unita.
Cook Fest 2025, Jane Austen «raddoppia»: la serata dedicata alla scrittrice inglese sarà replicata domenica 26 ottobre - La prima serata del Cook Fest 2025, intitolata «A cena con Jane Austen», in programma venerdì 24 ottobre e dedicata al cibo presente nelle opere dell'autrice inglese
Jane Austen e le altre a Viterbo sabato 13 dicembre 2025 - Il 13 dicembre, dalle 10:30 alle 17:30, al Museo del Colle del Duomo (Piazza San Lorenzo 8, Viterbo), si terrá Jane Austen e le altre.
A Terranuova spettacolo in omaggio a Jane Austen - Domani sera sul palco delle Fornaci Stefania Carlesso e Carlo Colombo leggeranno e metteranno in musica estratti dai suoi romanzi più celebri.