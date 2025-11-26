Sequestrati beni per un valore di 7,3 milioni di euro nei confronti di 5 soggetti

Napoli – I soggetti sono indagati, a vario titolo, per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, riciclaggio, autoriciclaggio e frode fiscale. Militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza di Napoli hanno eseguito, per delega del Procuratore della Repubblica, un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca; provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica – Sezione III, Criminalità Economica – avente ad oggetto beni mobili e immobili per un valore complessivo di euro 7.384.154,98. I destinatari del provvedimento sono cinque persone indagate, a vario titolo, per i reati di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, riciclaggio, autoriciclaggio e frode fiscale mediante l'emissione e l'utilizzo di false fatturazioni.

