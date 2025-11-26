Separazione carriere 41 professori di Procedura penale contro la riforma | Toglierà garanzie agli imputati deboli

Ilfattoquotidiano.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La separazione delle carriere “ non è necessaria per attuare il giusto processo contemplato dall’articolo 111 della Costituzione, né fornisce alcun contributo alla risoluzione dei problemi che affliggono la giustizia penale italiana”, a partire dalla “durata irragionevole” dei processi. Al contrario, la riforma voluta dal governo “rischia di portare a un mutamento genetico del pubblico ministero, destinato a configurarsi sempre più come organo schiacciato su mere istanze di repressione, e a un suo conseguente pericoloso rafforzamento”: una “involuzione” che porterà a “un progressivo indebolimento delle garanzie per indagati e imputati, soprattutto non abbienti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

separazione carriere 41 professori di procedura penale contro la riforma toglier224 garanzie agli imputati deboli

© Ilfattoquotidiano.it - Separazione carriere, 41 professori di Procedura penale contro la riforma: “Toglierà garanzie agli imputati deboli”

Scopri altri approfondimenti

separazione carriere 41 professoriSeparazione carriere, 41 professori di Procedura penale contro la riforma: “Toglierà garanzie agli imputati deboli” - I docenti di Procedura penale criticano la separazione delle carriere: "Toglierà garanzie agli imputati deboli" ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

separazione carriere 41 professoriLa separazione delle carriere non è un capriccio, e lo spiegava nel 1987. Consiglio ai paladini del “no” - La separazione delle carriere non nasce con Nordio o con il centrodestra: è una scelta coerente con il processo accusatorio, teorizzata già da Giuliano Vassalli nel 1987 ... Secondo ilfoglio.it

separazione carriere 41 professoriSeparazione delle carriere, confronto Barbera-Manes: “No a voti per schieramento” - Circolo della Caccia, in prima fila de Pascale e il procuratore capo Guido: “Ogni riforma presenta vantaggi e svantaggi: va capito quali prevalgono. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Separazione Carriere 41 Professori