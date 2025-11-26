Separazione carriere 41 professori di Procedura penale contro la riforma | Toglierà garanzie agli imputati deboli

La separazione delle carriere “ non è necessaria per attuare il giusto processo contemplato dall’articolo 111 della Costituzione, né fornisce alcun contributo alla risoluzione dei problemi che affliggono la giustizia penale italiana”, a partire dalla “durata irragionevole” dei processi. Al contrario, la riforma voluta dal governo “rischia di portare a un mutamento genetico del pubblico ministero, destinato a configurarsi sempre più come organo schiacciato su mere istanze di repressione, e a un suo conseguente pericoloso rafforzamento”: una “involuzione” che porterà a “un progressivo indebolimento delle garanzie per indagati e imputati, soprattutto non abbienti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Separazione carriere, 41 professori di Procedura penale contro la riforma: “Toglierà garanzie agli imputati deboli”

