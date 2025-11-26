Senza parole Raffaella Fico e il nuovo compagno presto genitori tensioni in famiglia?

Era iniziato tutto come una notizia leggera di gossip, accolta con il sorriso da chi segue le vicende del mondo dello spettacolo: la relazione tra Raffaella Fico e il calciatore del Monza Armando Izzo, ufficializzata solo poche settimane fa e già accompagnata dall’annuncio di una gravidanza. La showgirl lo aveva raccontato con entusiasmo a Verissimo, spiegando che l’amore procedeva veloce, quasi inarrestabile. Le foto pubblicate sui social confermavano la serenità della coppia e la felicità per il bambino in arrivo. Ma, com’è spesso accaduto nella vita dei personaggi pubblici, accanto agli auguri sono comparse anche le prime ombre, commenti pungenti e reazioni inattese che hanno iniziato a scalfire la superficie dorata di questa storia appena sbocciata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

