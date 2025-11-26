Sempre più italiani al lavoro soprattutto al sud | le Cassandre restano disoccupate
L’Italia è tornata al lavoro con numeri record: nel 2024 continua infatti la crescita dell’occupazione iniziato a partire dal 2021, successivamente al crollo del 2020 dovuto alla crisi pandemica. Il tasso di occupazione dei 15-64enni raggiunge il 62,2% (+0,7 punti percentuali in un anno), quello di disoccupazione scende al 6,6% (-1,2%) e quello di inattività (15-64 anni) si attesta al 33,4% (+0,1%). A certificarlo i dati dall’analisi Istat sul mercato del lavoro e redditi. Il rapporto Istat sul lavoro promuove il governo Meloni. Un rapporto decisamente incoraggiante per il governo Meloni, che registra gli apprezzamenti del centrodestra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
