Sembravano suore vere invece era tutto per fare like | cosa c'è dietro il caso Vitadasuore
L'account Vita da Suore ha oltre 30.000 folloer e decine di migliaia di like. Nella bio leggiamo: Tre suore, un tavolino e tanta provvidenza. Dietro però c'è un progetto editoriale molto chiaro: fare pubblicità a Tutte insieme all’Abbazia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
