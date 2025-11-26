Sembravano suore vere invece era tutto per fare like | cosa c'è dietro il caso Vitadasuore

Fanpage.it | 26 nov 2025

L'account Vita da Suore ha oltre 30.000 folloer e decine di migliaia di like. Nella bio leggiamo: Tre suore, un tavolino e tanta provvidenza. Dietro però c'è un progetto editoriale molto chiaro: fare pubblicità a Tutte insieme all’Abbazia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sembravano suore vere, invece era tutto per fare like: cosa c'è dietro il caso Vitadasuore - Dietro però c'è un progetto editoriale molto chiaro: fare ... Riporta fanpage.it

