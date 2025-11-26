Segreti di famiglia 3 replica puntata 26 novembre in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 26 novembre – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna al momento della scomparsa di Mercan, Macit riferisce a Ceylin di averla vista allontanarsi, ma, confuso dall’Alzheimer, non ricorda altro. Le ricerche per mare e terra non danno risultati, mentre Ceylin teme un rapimento e Ilgaz e il procuratore Efe parlano di allontanamento involontario. Cinque giorni dopo, una conferenza stampa e un falso riconoscimento al medico legale alimentano la disperazione di tutti. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

