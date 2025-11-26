Seeking sister wife Garrick Merrifield arrestato per infrazione alla legge
L’arresto di Garrick Merrifield, protagonista della nota trasmissione Seeking Sister Wife, ha attirato l’attenzione mediatica e sollevato numerosi interrogativi sul futuro del format e sulla gestione del cast. Questo episodio rappresenta un momento di grande rilievo, considerando anche il percorso personale e professionale del personaggio coinvolto. contesto e vicende recenti. Garrick Merrifield è stato fermato il 24 novembre 2025 in Colorado, sotto l’accusa di violenza domestica e ostruzione alle comunicazioni telefoniche. La stazione di polizia della Contea di Chaffee ha confermato l’arresto e specificato che Merrifield si trova attualmente in stato di rilascio, anche se non sono ancora noti i dettagli riguardanti eventuali accordi processuali o l’esito del procedimento giudiziario. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Contenuti che potrebbero interessarti
‘Seeking Sister Wife’ star Garrick Merrifield arrested for domestic violence - The polygamist reality star, who has two wives and four children, was taken into custody on Monday in Chaffee County, TMZ reported. Si legge su nydailynews.com
Seeking Sister Wife’s Garrick Merrifield Arrested in Colorado – Report - Garrick Merrifield, who’s known for his appearance on TLC’s Seeking Sister Wife, was reportedly arrested on Monday in Colorado. yahoo.com scrive
Seeking Sister Wife’s Garrick Merrifield Arrested for Domestic Violence 1 Week After Introducing New Baby: Report - Garrick Merrifield, one of the stars of TLC’s Seeking Sister Wife, was recently arrested on a misdemeanor domestic violence charge, according to TMZ. Riporta msn.com